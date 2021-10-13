Осужденный сбежал из российской колонии и изнасиловал школьницу

Уроженец Ульяновска сбежал из колонии, прибыл в Волгоград и изнасиловал 15-летнюю девочку

Осужденный, отбывающий наказание в колонии Ульяновской области за совершение имущественных преступлений, сбежал из учреждения, прибыл в Волгоград и изнасиловал 15-летнюю школьницу. Следователи волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) объявили преступника в розыск, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 10 октября девочка возвращалась домой, когда неизвестный мужчина напал на нее и изнасиловал. Специалисты обнаружили на одежде потерпевшей биологические следы. Выяснилось, что они принадлежат уроженцу Ульяновска Дмитрию Милохову 1992 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), а также части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее 13 октября в Екатеринбурге суд арестовал трех уроженцев Челябинска, обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц. По информации следствия, 8 октября к трем девочкам, стоявшим возле учебного заведения после уроков, подошел мужчина. Он сказал, что у него есть 60 тысяч рублей, и предложил несовершеннолетним вместе их потратить. Школьницы, одна из которых стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, предложила новому знакомому снять квартиру посуточно.

После этого компания села в машину, где были еще двое приятелей мужчины. Купив алкоголь, вшестером они арендовали квартиру в центре Екатеринбурга, где мужчины надругались над потерпевшими.

