Суд арестовал обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц россиян

В Екатеринбурге суд арестовал трех россиян, обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц. Об этом в среду, 13 октября, сообщает РЕН ТВ.

Трем уроженцам Челябинска 20, 26 и 36 лет были предъявлены обвинения по статьям 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца все трое проведут в СИЗО.

8 октября к трем школьницам, стоявшим возле учебного заведения после уроков, подошел мужчина. Он сказал, что у него есть 60 тысяч рублей, и предложил девочкам вместе их потратить. Школьницы, одна из которых стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, предложила новому знакомому снять квартиру посуточно.

Договорившись, компания села в машину, где были еще двое приятелей мужчины. Закупив алкоголь, вшестером они арендовали квартиру в центре Екатеринбурга. Там мужчины надругались над потерпевшими.