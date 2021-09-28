В российском городе бесследно пропала 14-летняя школьница

В Екатеринбурге сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт» шесть дней занимаются поисками бесследно пропавшей 14-летней школьницы. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на волонтеров.

По их информации, девочка пропала утром 23 сентября. Она отправилась в школу, однако до учебного учреждения не дошла. В день пропажи россиянка была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

В поисковом отряде отметили, что конфликтов у школьницы ни с кем не наблюдалось. Друзей у девочки также не было. На поиски школьницы направлен личный состав екатеринбургской полиции.

Ранее в Красноярском крае обнаружили живыми школьниц, которые пропали после поездки на такси из города Лесосибирска в Колесниково. Они пропали после того, как уехали к подруге.