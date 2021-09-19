Пропавшую в Кемеровской области школьницу нашли живой

В Кемеровской области нашли живой 15-летнюю школьницу, которая днем в пятницу, 17 сентября, ушла из социального учреждения и не вернулась. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Группа из полицейских и волонтеров обнаружила девочку увязшей в болоте в двух километрах от населенного пункта. В настоящее время школьницу осматривают врачи.

В поисках пропавшей принимали участие 150 человек. Кроме того, были задействованы болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха местность просматривали с вертолета Росгвардии и квадрокоптера.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли живыми школьниц, которые пропали после поездки на такси из Лесосибирска в Колесниково. Девочки уехали на такси к подруге, у которой хотели переночевать, однако на следующий день они пропали. Выяснилось, что россиянки прятались в лесу, так как одна из девочек поссорилась с матерью.

