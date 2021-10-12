Троих россиян обвинили в групповом изнасиловании 14-летних школьниц

В Екатеринбурге трое мужчин стали фигурантами дела о групповом изнасиловании 14-летних школьниц. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, подозреваемые познакомились с несовершеннолетними на Уралмаше и поехали с ними в квартиру, где все вместе употребляли алкоголь. Мужчин задержали после обвинений и заявления в полицию матери одной из потерпевших, однако они утверждают, что секс со школьницами был по обоюдному согласию.

Как уточняет издание SM News, днем 8 октября к трем школьницам, стоявшим возле учебного заведения после уроков, подошел мужчина. Он сказал, что у него есть 60 тысяч рублей, и предложил девочкам вместе их потратить. Школьницы, одна из которых стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, предложила новому знакомому снять квартиру посуточно. Договорившись, компания села в машину, где были еще двое приятелей мужчины. Закупив алкоголь, вшестером они арендовали квартиру в центре Екатеринбурга. Там мужчины надругались над потерпевшими.

Подозреваемым 20, 26 и 36 лет, двое из них братья. Они приехали из Челябинской области «развлечься». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).