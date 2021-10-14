На сотрудника ФСИН завели дело после побега изнасиловавшего школьницу зека

СКР: из-за халатности сотрудника ФСИН из колонии сбежал осужденный и изнасиловал школьницу

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника ФСИН, из-за халатности которого сбежал из ульяновской колонии осужденный и изнасиловал школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом совершено сотрудником ИК-3 управления ФСИН по Ульяновской области.

По версии следствия, 4 октября начальник учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных находился на выездном рабочем объекте в селе Тиинск, но не вел должный контроль за заключенными, в результате один из них сбежал.

Зек прибыл в Волгоград и изнасиловал там 15-летнюю школьницу. Мужчина напал на девочку вечером 10 октября, когда она возвращалась домой.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о надругательстве над ребенком.