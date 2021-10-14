Бастрыкин дал указания по делу об изнасиловании школьницы в Волгограде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР лично доложить ему о расследовании дела об изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело поставили на контроль в центральном аппарате.

О преступлении стало известно 13 октября. По версии следствия, вечером 10 октября девочка возвращалась домой, когда неизвестный мужчина напал на нее и изнасиловал. На одежде потерпевшей обнаружили биологические следы. Выяснилось, что они принадлежат беглому заключенному, уроженцу Ульяновска 29-летнему Дмитрию Милохову.

Приговоренный к сроку за имущественные преступления, Милохов сбежал из колонии-поселения Ульяновской области и прибыл в Волгоград, где напал на школьницу. Против него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), а также части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). 13 октября его объявили в розыск.