Изнасиловавшего школьницу уголовника задержали после нового изнасилования

В Астраханской области после нового изнасилования задержан беглый уголовник, изнасиловавший школьницу в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 15 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По версии следствия, 14 октября в Астрахани зэк набросился на местную жительницу возле гаражей. Угрожая ножом, он отобрал у нее ценности и мобильный телефон, а затем под угрозой убийства изнасиловал девушку. По горячим следам оперативники вышли на след подозреваемого и произвели задержание.

СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 162 («Разбойное нападение») УК РФ.

Ранее 10 октября задержанный совершил изнасилование 15-летней возвращавшейся домой школьницы в городе Волгоград. В ходе комплекса судебных экспертиз и исследований было установлено, что подозреваемый является зэком, сбежавшим из колонии-поселения в Ульяновской области.

Выяснилось, что 4 октября начальник учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных находился на выездном рабочем объекте в селе Тиинск, но не вел должный контроль за заключенными, в результате один из них сбежал. СКР завел на сотрудника ФСИН уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.