Российский таможенник передал 12 миллионов рублей коллеге и сел на семь лет

В Петербурге суд приговорил к 7,5 годам экс-таможенника за передачу коллеге 12 миллионов

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум бывшим сотрудникам Балтийской таможни, которые выступили посредниками при передаче взятки коллеге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Одному экс-таможеннику суд назначил 7,5 года лишения свободы, второму — штраф в 2,5 миллиона рублей.

Суд установил, что с декабря 2018-го по март 2019 года фигуранты дела передали старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста Бронка Балтийской таможни взятку в сумме 170 тысяч долларов. По курсу на тот момент эта сумма была эквивалентна почти 12 миллионам рублей.

За эти деньги инспектор должен был внести в базу данных ложные сведения об отправке из России крупной партии табачных изделий, хотя на самом деле они остались для реализации внутри страны.

Бывший госинспектор Балтийской таможни Александр Жарин получил семь лет в колонии строгого режима, уточняет «Фонтанка».