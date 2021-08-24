Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки

Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного управления Федеральной таможенной службы России Сергей Федоров был осужден на 12 лет колонии строгого режима за получение взяток. Советский районный суд Владивостока также вынес ему штраф на сумму свыше 103 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры по Приморью.

Фигурант был арестован в марте 2018 года. Следствие установило, что в 2015-2017 годах он систематически получал взятки на сумму как минимум 34 миллиона рублей. Взамен он оказывал покровительство компании «Дальзавод-Терминал», чтобы к грузам не применялись таможенные процедуры.

Осужденный также получал деньги за общее попустительство по службе в интересах гендиректора фирмы. Суд лишил Федорова звания генерал-майора таможенной службы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга подполковника юстиции Алексея Терзиогло. Прокурорскому работнику вменяется получение взятки в особо крупном размере.

