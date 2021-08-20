ФСБ задержала заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга подполковника юстиции Алексея Терзиогло. Об этом источник в силовых структурах сообщил E1.RU.

Он провел два дня в изоляторе временного содержания и затем был отпущен под подписку о невыезде. Прокурорскому работнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Его дело связывают с проведенными в начале августа обысками в строительной компании «УБТ-Сервис», которую возглавляет депутат Гаджи Абдулов, сын начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.

17 августа сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против помощника прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамира Ниязова после его попытки получить 1,5 миллиона рублей в качестве взятки. По версии следствия, в июле он обещал помочь за материальное вознаграждение осужденному за мошенничество с условно-досрочным освобождением (УДО). При посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры Ниязов пытался получить взятку за поддержание в суде ходатайства об УДО.