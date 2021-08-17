ФСБ изъяла крупнейшую контрабанду сигарет в 40 тонн

ФСБ обнаружила 40 тонн контрабандных сигарет на складе под Таганрогом

Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет на складе под Таганрогом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Объем нелегальной продукции составляет примерно 40 тонн. Спецслужбы полагают, что контрабанда попала в Россию при содействии сотрудников таможни. Инициированы масштабные проверки в Южном таможенном управлении и на таможенном посту «Таганрогский» для установления коррумпированных сотрудников.

Источник издания отметил, что запланированы задержания высокопоставленных руководителей таможни.

16 августа в Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Его подозревают в получении миллиона рублей за беспроблемное таможенное оформление 20 автомобилей.