ФСБ изъяла крупнейшую контрабанду сигарет в 40 тонн

Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет на складе под Таганрогом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Объем нелегальной продукции составляет примерно 40 тонн. Спецслужбы полагают, что контрабанда попала в Россию при содействии сотрудников таможни. Инициированы масштабные проверки в Южном таможенном управлении и на таможенном посту «Таганрогский» для установления коррумпированных сотрудников.
Источник издания отметил, что запланированы задержания высокопоставленных руководителей таможни.
16 августа в Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Его подозревают в получении миллиона рублей за беспроблемное таможенное оформление 20 автомобилей.