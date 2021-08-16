ФСБ задержала главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

В получении взятки заподозрен начальник службы по противодействию коррупции таможни

В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в июле таможенник вступил в преступный сговор с другими должностными лицами Северо-Западного управления. Они договорились систематически получать от представителя коммерческой организации взятки, освободив ее от таможенной проверки.

Подозреваемый нашел посредника, который предложил коммерсанту за 700 долларов беспроблемное таможенное оформление одного автомобиля. Предприниматель принял предложение и передал один миллион рублей за 20 автомобилей.

Сделка проходила под контролем сотрудников ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Центральному федеральному округу.

Оперативное видео задержания опубликовал СКР на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого. Силовики просвечивают руки задержанного специальным раствором. На видео попал момент передачи конверта с деньгами.

В ближайшее время таможеннику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.