Борца с коррупцией задержали при получении взятки

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали начальника службы по борьбе с коррупцией

В Санкт-Петербурге оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника службы по противодействию с коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало при получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Розсыпало занимал должность около года. По данному факту в отношении борца с коррупцией возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее подполковника ФСБ арестовали по делу о получении взяток на 110 миллионов рублей.