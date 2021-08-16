В Москве арестовали задержанного при получении взятки борца с коррупцией

В Москве суд арестовал пойманного со взяткой начальника службы по борьбе с коррупцией

В Москве арестовали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда.

Розсыпало, задержанного при получении взятки, отправили в СИЗО на два месяца, до 14 октября.

О поимке борца с коррупцией оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) стало известно 16 августа. Отмечалось, что Розсыпало занимал должность около года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).