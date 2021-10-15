Заключенные колонии строгого режима во Владикавказе устроили бунт

Почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе

Почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Об этом сообщает издание Baza.

Причины инцидента пока неизвестны. По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. К территории учреждения стягивают силы Росгвардии, прилегающие улицы оцеплены сотрудниками ДПС.

Накануне в Сибири трое российских заключенных напали на полицейских во дворе изолятора временного содержания. По предварительным данным, это произошло, когда сотрудники полиции приказали возвращаться в камеры. Тогда заключенные оказали сопротивление правоохранителям, начали наносить им удары и оскорблять.