В Сибири заключенные отказались вернуться в камеры и напали на полицейских

Трое заключенных напали на полицейских во дворе изолятора в Нягани

В Сибири трое российских заключенных отказались вернуться в камеры и напали на полицейских — это произошло во дворе изолятора временного содержания (ИВС) в Нягани (ХМАО). Об этом в пятницу, 15 октября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, трое заключенных находились на территории прогулочного дворика изолятора, когда сотрудники полиции приказали им возвращаться в камеры. Тогда заключенные оказали сопротивление полицейским, начали наносить им удары и оскорблять их.

Причиной такого поведения стало то, что одному из заключенных накануне отказались поменять камеру содержания. После случившегося в отношении заключенных было возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.