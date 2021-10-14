«Бакальскому зверю» отказали в смягчении срока за убийства российских подростков

Копейский городской суд не нашел оснований для удовлетворения прошения заключенного ИК-6 Александра Демьянцева, осужденного на 25 лет за изнасилование и убийство двух подростков. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, подсудимый просил заменить ему неотбытое наказание более мягким. Однако прокурор указал суду на нестабильное поведение Демьянцева в колонии и на то, что в связи с этим осужденный не заслужил поблажек.

Демьянцев был прозван в прессе «бакальским зверем». Челябинский областной суд в 2004 году признал его виновным в убийствах, совершенных с особой жестокостью. Как было установлено, в июле 2003 года в Саткинском районе он надругался и расправился с 15-летним подростком и 14-летней девочкой.

Сам Демьянцев все эти годы настаивает на своей невиновности. По его словам, он гулял в лесу с девушкой, и они на поляне наткнулись на тело девочки. Пара тут же поехала за милицией на машине Демьянцева и вместе с участковым вернулась на место. Милиционер осмотрел поляну и погибшую, после чего Демьянцева снова повезли в отдел. Когда на место приехала оперативная группа, то нашла там уже два тела — девочки и мальчика.

Обвинения в их убийстве предъявили Демьянцеву. Он утверждает, что из него выбили признательные показания.