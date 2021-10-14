Напавшего на пермский университет Бекмансурова арестовали в больнице

Открывшего огонь в пермском вузе студента Бекмансурова арестовали в больнице на 2 месяца

Дзержинский районный суд Перми санкционировал арест Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве во время вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. Об этом сообщает 59.ru.

По данным издания, выездное заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице, где сейчас лечится Бекмансуров.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следователя на два месяца до 13 декабря. Бекмансурова отправят в СИЗО.

Ранее 14 октября глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что молодому человеку было предъявлено обвинение в массовом убийстве. Он полностью признал свою вину. Медики оценивают состояние Бекмансурова как стабильное, поэтому разрешили проводить с ним следственные действия.

Утром 20 сентября он пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.