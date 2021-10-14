Пермского стрелка попросили арестовать

Следователи намерены ходатайствовать об аресте Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Об этом РИА Новости сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Напавшему на вуз предъявлено обвинение.

Бастрыкин отметил, что Бекмансуров провел месяц в больнице, его состояние здоровья стабилизировалось и он может участвовать в следственных действиях. 14 октября в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в массовом убийстве.

11 октября пермский Минздрав сообщил, что состояние Бекмансурова оценивается как средней степени тяжести. Он получил несколько огнестрельных ранений при задержании после нападения на университет, совершенный им 20 сентября. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани.

24 сентября Бекмансуров вышел из комы.

В результате вооруженного нападения на ПГНИУ погибли шесть человек, более 40 пострадали.