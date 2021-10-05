Пермский стрелок после комы и операции на гортани начал общаться

Напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров, находящийся в реанимации, начал общаться с помощью записок. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Бекмансуров не может говорить из-за операции на гортани вследствие трахеостомы (отверстия) в горле. В ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимации в обычную палату. Оттуда его могут доставить в московское СИЗО «Матросская тишина». Медики воздерживаются от прогнозов относительно состояния здоровья Бекмансурова.

Ранее 5 октября появилось фото находящегося в реанимации и пришедшего в сознание пермского стрелка.

Бекмансуров вышел из комы 24 сентября. Его положили в одиночную VIP-палату — в правоохранительные органы поступила информация, что к нему может попытаться прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших, и силовики решили усилить охрану.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.