Глава МВД вручил награды задержавшим пермского стрелка полицейским

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды задержавшим пермского стрелка полицейским. Об этом во вторник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Лейтенанту полиции Константину Калинину вручили орден Мужества, а капитану полиции Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

По словам Колокольцева, если бы не мужество и самоотверженность инспекторов ГИБДД, жертв нападения пермского стрелка могло быть больше.

Ранее глава МВД присвоил инспекторам ДПС новые звания.

20 сентября полицейские, получив сигнал от очевидцев о стрельбе в Пермском Госуниверситете, первыми прибыли к месту происшествия. Владимир Макаров занялся организацией эвакуации граждан, а Константин Калинин вошел в здание и обезвредил нападавшего, а после оказал ему первую помощь.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице.