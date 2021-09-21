Полицейский на видео рассказал о своем разговоре с напавшим на пермский вуз

18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ), не смог объяснить причину своего преступления. Об этом заявил полицейский Константин Калинин, который обезвредил нападавшего. Новое видео с ним показало МВД.

На кадрах Калинин рассказывает, что он достал пистолет и дослал патрон в патронник, пока бежал к главному входу в университет. Там полицейский увидел, как люди прыгают из окон. Калинин услышал выстрелы и увидел молодого человека с оружием. Сотрудник МВД сказал ему бросить оружие, но парень выстрелил в полицейского. В ответ Калинин тоже открыл огонь.

Ранив преступника, полицейский подбежал к нему, разоружил его и спросил, зачем он стрелял в людей. Но атаковавший вуз молодой человек ничего не ответил. Он лишь попросил сотрудника МВД снять с него балаклаву, потому что ему нечем дышать. Калинин оказал ему первую помощь.

20 сентября стало известно, что министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представит к наградам двоих сотрудников ДПС, обезвредивших пермского стрелка. Государственные награды получат старший лейтенант полиции Владимир Макаров, организовавший эвакуацию студентов, и младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший стрелка.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Нападавший был ранен при задержании и сейчас находится в больнице.