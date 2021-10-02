Врачи достали из груди пермского стрелка последнюю пулю

Из груди устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студента Тимура Бекмансурова достали еще одну пулю. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Telegram-канал Mash.

Последний извлеченный фрагмент металла находился в правой части грудной клетки пермского стрелка. После успешно проведенной операции Бекмансуров был погружен в медикаментозный сон. Сейчас он находится в ясном сознании.

Состояние 18-летнего стрелка все еще оценивается как стабильно тяжелое, он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Тем не менее медицинский персонал отмечает положительную динамику в состоянии Бекмансурова. Также врачи пересмотрели схему его лечения и перестали давать пациенту препараты, повышающие давление. Палата пациента находится под усиленной охраной, а заходить внутрь без сопровождения запрещено даже медсестрам.

Ранее стало известно, что один день лечения пермского стрелка обошелся государству в два миллиона рублей. Такую сумму на Бекмансурова потратили 24 сентября.

В результате произошедшей 20 сентября стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек, еще более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.