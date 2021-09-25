Раскрыта стоимость одного дня лечения пермского стрелка

День лечения устроившего стрельбу в Перми Бекмансурова обошелся в 2 миллиона рублей

Один день лечения Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), обошелся почти в два миллиона рублей. Стоимость лечения раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, такую сумму потратили 24 сентября. Уточняется, что Бекмансуров по-прежнему в сознании, но не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Медики предполагают, что допрос можно будет провести через несколько дней.

На данный момент Бекмансуров немного обращается к врачам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок. Он в стабильном состоянии, но из-за тяжелых травм возможны осложнения.

Ранее сообщалось, что сразу после прихода в сознание Бекмансуров спросил врачей о родителях. Он задал вопрос, есть ли у него родители, а спустя некоторое время уточнил, где они находятся. Известно, что родители молодого человека ни разу не поинтересовались его состоянием и не звонили в больницу.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.