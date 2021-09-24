Стало известно о первых словах пришедшего в сознание пермского стрелка

Life: пришедший в сознание после стрельбы в вузе в Перми Бекмансуров спросил про родителей

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), после прихода в сознание спросил врача о родителях. О первых словах стрелка стало известно источнику Life.

По словам собеседника издания, Бекмансурова отключили от аппарата ИВЛ, он пока находится в бреду. Пациент спросил у врача, есть ли у него родители, а спустя некоторое время уточнил, где они находятся.

Известно, что родители напавшего на вуз в Перми не интересовались его состоянием и ни разу не позвонили в больницу.

О том, что Бекмансуров пришел в сознание, сообщила ранее глава регионального Минздрава Анастасия Крутень. Позже стало известно, что стрелка положили в одиночную VIP-палату — в правоохранительные органы поступила информация, что в палату к Бекмансурову может прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших, и силовики решили усилить охрану.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.