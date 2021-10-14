Пермскому стрелку предъявили обвинение

Напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По его словам, состояние здоровья Бекмансурова стабилизировалось, и студенту смогли предъявить обвинение.
Ранее Тимур Бекмансуров отказался от услуг адвоката.
Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.