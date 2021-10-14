Пермскому стрелку предъявили обвинение

Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в Пермском вузе студент Бекмансуров признал вину

Напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По его словам, состояние здоровья Бекмансурова стабилизировалось, и студенту смогли предъявить обвинение.

Ранее Тимур Бекмансуров отказался от услуг адвоката.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.