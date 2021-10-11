В Минздраве сообщили о состоянии пермского стрелка

Состояние напавшего на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова стало лучше. В настоящее время оно оценивается как средней степени тяжести, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого Минздрава.

На минувшей неделе медики отмечали, что Бекмансуров был в тяжелом состоянии. В пресс-службе Минздрава Пермского края уточнили, что двое пострадавших при стрельбе, которых отправили в Москву, находятся в удовлетворительном состоянии, еще четверо пациентов остаются в состоянии средней степени тяжести.

Бекмансурова тяжело ранили во время задержания. Молодому человеку ампутировали часть ноги.

Ранее напавший на Пермский госуниверситет Тимур Бекмансуров отказался от услуг защитника.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.