Пермский стрелок отказался от адвоката

Напавший на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров отказался от услуг защитника. Об этом сообщил «URA.RU» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, пермскому стрелку предложили воспользоваться услугами адвоката, однако он отказался.

Ранее сообщалось, что Тимур Бекмансуров, находящийся в реанимации, начал общаться с помощью записок. Отмечалось, что студент не может говорить из-за операции на гортани вследствие трахеостомы (отверстия— прим. «Ленты. ру») в горле, но в ближайшее время врачи планируют перевести его из реанимации в обычную палату. Оттуда его могут доставить в московское СИЗО «Матросская тишина».

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.