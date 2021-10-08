Следственный комитет попросили проверить девять популярных у молодежи музыкантов

Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет и МВД проверить девять популярных у молодежи музыкантов. Как сообщила ТАСС директор Лиги и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, в творчестве исполнителей была обнаружена пропаганда терроризма и призывы к ненависти и вражде.

«В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений», — указала член ОП.

Мизулина добавила, что «все без исключения» преступники, нападавшие на школы, слушали именно эту музыку. Эксперты Лиги безопасного интернета выразили уверенность, что подобные композиции оказывают криминогенное воздействие на сознание и поведение несовершеннолетних.

Ранее Мизулина рассказала, что устроивший стрельбу в университете Перми Тимур Бекмансуров оказался поклонником рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). По ее словам, музыкант является одним из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

