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Дочь Мизулиной рассказала о растущей опасности соцсетей и интернета

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Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России под воздействием деструктивного контента находятся 53 миллиона аккаунтов в соцсетях, 9,5 миллиона из них принадлежат детям или подросткам. Об этом на встрече Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, передает РБК.

По ее словам, эксперты считают такое распространение деструктива в интернете спланированной кампанией. Целью их действий, отметила Мизулина, является политизация молодежи и вывод ее на улицы для проведения акций протеста.

Она подчеркнула, что опасность возрастает. Еще в 2018-м под влиянием деструктивного контента находился только 41 миллион аккаунтов, 5 миллионов из которых принадлежали несовершеннолетним. Таким образом, ситуация ухудшилась почти в два раза.

В Лиге безопасного интернета полагают, что каждый второй ребенок подвергается «активному деструктивному воздействию». Под ним Мизулина подразумевает призывы участию в неразрешенных властями акциях, пропаганда организаций, признанных экстремистскими, а также пропаганда шутингов, наркомании, нацизма и оружия.

Другие участники круглого стола согласились с ростом проблем в интернете. Так, депутат Инга Юмашева указала, что деструктивный контент наносит прямой удар по демографии, а его главная задача — разрушение традиционных ценностей.

На данный момент, уверена глава лиги, в России порядка 200 блогеров занимаются пропагандой наркотиков, а не один-два, на которые были поданы заявления. Под ними, в том числе, Мизулина понимает видеоблогера и журналиста Юрия Дудя.

Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в Зюзинский районный суд Москвы на этой неделе.

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