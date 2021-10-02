Продолжившего лекцию во время нападения пермского стрелка преподавателя заменили

Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) заменил студентам преподавателя Олега Сыромятникова, который решил продолжить пару по русскому языку во время нападения стрелка. Об этом сообщает региональный портал 59.ru.

Как сообщил пресс-служба университета, такую рекомендацию дали психологи МЧС, работавшие со студентами и персоналом учебного заведения после 20 сентября. Сыромятников больше не будет вести занятия у этой группы, однако его нагрузка сохранится в полном объеме после перераспределения.

«Трактовать это как отстранение некорректно, произошла замена. У преподавателя не сократилась нагрузка», — заявил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. По его словам, главное, что все студенты, сидевшие на занятии у Сыромятникова остались живыми и здоровыми.

Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории университета 20 сентября. В результате погибли шесть человек, 40 были ранены. Самого стрелка смог подстрелить сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин. Преступник остался жив, пришел в сознание и сейчас содержится в больнице, под охраной полиции.

Во время нападения Бекмансурова профессор Сыромятников продолжил пару по русскому языку. Позже он рассказал, что закрыл металлическую двер в аудиторию сразу же как услышал стрельбу и продолжил «надиктовывать шепотом».