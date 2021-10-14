Появилось видео с выездного заседания суда в больнице по аресту Бекмансурова

В сети показали видео из пермской больницы, где решался вопрос об аресте Бекмансурова

Дзержинский районный суд Перми провел в больнице выездное заседание по рассмотрению вопроса об аресте Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве во время вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. Видео судебных слушаний в актовом зале медучреждения показал Telegram-канал «Борус».

На записи, появившейся в сети, видно Бекмансурова на каталке под охраной. Одна нога у него ампутирована. Следователь зачитывает обвинение молодому человеку.

Заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице, где сейчас лечится Бекмансуров. Он арестован до 13 декабря. Его отправят в СИЗО.

Ранее 14 октября глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что молодому человеку было предъявлено обвинение в массовом убийстве. Он полностью признал свою вину. Медики оценивают состояние Бекмансурова как стабильное, поэтому разрешили проводить с ним следственные действия.

Утром 20 сентября он пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.