Бунт заключенных в российской колонии подавили

Силовики подавили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе, произошедший вечером в пятницу, 15 октября. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Как сообщил агентству омбудсмен по Северной Осетии, по состоянию на 21:52 ситуация контролируется, периметр оцеплен.

Вечером 15 октября издание Baza сообщило, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, беспорядки в колонии начались с драки между двумя группами заключенных. Попытка сотрудников колонии разнять их переросла в массовую драку с сотрудниками исправительного учреждения.