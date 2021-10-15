Беспорядки во владикавказской колонии начались с драки между заключенными

Две группы заключенных устроили драку в колонии Владикавказа, которая переросла в бунт

Беспорядки в колонии № 1 Владикавказа начались с драки между двумя группами заключенных. Попытка сотрудников колонии разнять их переросла в массовую драку с сотрудниками исправительного учреждения. Об этом в пятницу, 15 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее 15 октября сообщалось, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Направленная для обеспечения порядка в исправительном учреждении колонна сотрудников ОМОН и Росгвардии попала на снятое очевидцами видео.