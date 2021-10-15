Раскрыты детали о бунте заключенных в российской колонии строгого режима

«Лента.ру»: в колонии во Владикавказе произошел конфликт между сотрудниками и осужденными

В исправительной колонии строгого режима №1 во Владикавказе произошел конфликт между сотрудниками и осужденными. Такие детали «Ленте.ру» раскрыли информированные источники.

По их предварительной информации, в российском исправительном учреждении произошла драка между двумя группами заключенных, когда ее участников попытались разнять, осужденные набросились на сотрудников колонии.

В настоящее время к колонии стянуты полицейские силы, они охраняют учреждение снаружи, обстановка контролируется. Внутри самой колонии идет разбирательство. Количество участвовавших в конфликте уточняется.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что колония контролируется заключенными.

По данным источника «Интерфакса», в результате беспорядков в колонии несколько человек получили травмы.

Ранее издание Baza сообщило, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. По информации источника, заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. К территории учреждения стягивают силы Росгвардии, прилегающие улицы оцеплены сотрудниками ДПС. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщает, что в бунте участвует около 200 заключенных.