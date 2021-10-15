Омбудсмен оценил ситуацию после бунта в заключенных колонии во Владикавказе

Омбудсмен Цгоев о беспорядках в колонии: ситуация под контролем, периметр оцеплен

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев оценил ситуацию в исправительной колонии №1 во Владикавказе, где несколько сотен заключенных устроили бунт. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Цгоева, периметр колонии сейчас оцеплен, на месте работает штаб, который контролирует ситуацию.

Ранее источники РИА Новости в правоо=храниельных сбужбах сообщили, что силовикам удалось подавить бунт заключенных. По разным данным, в нем участвовали от 200 до 600 заключенных. Причины инцидента пока неизвестны.

По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. К территории учреждения стянули силы Росгвардии, прилегающие улицы оцеплены сотрудниками ДПС.