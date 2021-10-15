ФСИН раскрыла подробности бунта заключенных колонии во Владикавказе

Официальный представитель ФСИН России Кристина Белоусова в интервью «Ленте.ру» раскрыла подробности бунта, устроенного заключенными исправительной колонии №1 во Владикавказе.

По ее словам, в исправительном учреждении содержатся лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 15 октября там проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных, содержащиеся в штрафном изоляторе, оказали сопротивлении сотрудникам колонии.

«Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки», — сообщила Белоусова.

По информации ФСИН, другие заключенные, поддавшись на провокацию, начали громить оборудование, ломать ограждения в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также Уполномоченный по правам человека, по словам Белоусовой, в настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Отмечается, что ситуация в колонии №1 находится на контроле у руководства ФСИН.

Вечером 15 октября издание Baza сообщило, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, беспорядки в колонии начались с драки между двумя группами заключенных. Попытка сотрудников колонии разнять их переросла в массовую драку с сотрудниками исправительного учреждения.

Позднее заключенные пожаловались на пытки. По данным ОНК, на горячую линию Минюста по борьбе с пытками в местах лишения свободы поступили сведения о нарушении прав заключенных в колонии. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что ситуацию будет расследовать Следственный комитет.