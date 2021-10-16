Стало известно о возгорании в российской колонии с бунтующими заключенными

В исправительной колонии №1 во Владикавказе, где заключенные устроили бунт в пятницу, 15 октября, произошло возгорание. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев. Его слова приводятся в Telegram-канале национальной телекомпании РСО-Алания «Осетия-Ирыстон».

«На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Дали возможность сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, я видел, как это все потушили», — сказал Цгоев, отметив, что «не сказать, что прямо большое возгорание было». Омбудсмен добавил, что на момент 02:00 по московскому времени ситуация в российской колонии стабильная, пострадавших или раненых нет.

Вечером 15 октября стало известно, что от 200 до 600 заключенных устроили бунт после плановых обысков. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), перед началом бунта двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников, а также призвали других устроить массовые беспорядки. После этого в колонии произошел конфликт между сотрудниками и отбывающими наказание, к зданию стянули силы ОМОНа и Росгвардии. К 22:00 силовики подавили бунт.

Родственники заключенных исправительной колонии №1 рассказали Telegram-каналу Mash о причине бунта. По словам супруги одного из арестантов, беспорядки начались из-за рукоприкладства со стороны сотрудников колонии. Родственники других заключенных сообщили, что причиной волнений стало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение с близкими.