Опубликованы фото со следами избиений на устроивших бунт российских заключенных

Mash: заключенные ИК-1 во Владикавказе нанесли себе порезы, чтобы прекратить избиения

Опубликованы фото со следами избиений и порезов на телах российских заключенных, которые 15 октября устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Кадры разместил Telegram-канал Mash Gor.

На пяти опубликованных снимках видны покраснения, ссадины и порезы на телах мужчин.

Как заявил канал, ссылаясь на слова осужденных, сотрудники колонии применили силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, заключенные нанесли себе порезы.

Ранее родственники заключенных исправительной колонии №1 рассказали Telegram-каналу Mash о причине бунта. По словам супруги одного из арестантов, беспорядки начались из-за рукоприкладства со стороны сотрудников колонии. Родственники других заключенных сообщили, что причиной волнений стало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение с близкими.

15 октября около 600 заключенных устроили бунт после плановых обысков. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), перед началом бунта двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников, а также призвали других устроить массовые беспорядки. После этого в колонии произошел конфликт между сотрудниками и отбывающими наказание, к зданию стянули силы ОМОНа и Росгвардии. К 22:00 силовики подавили бунт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.