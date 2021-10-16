СК начал проверку по факту бунта заключенных в колонии Владикавказа

Следователи начали проверку по факту беспорядков, устроенных заключенными исправительной колонии №1 во Владикавказе. Об этом в субботу, 16 октября, сообщили «Интерфаксу» в Следственном управлении Следственного комитета по Северной Осетии.

«Пока проводится проверка», —заявил собеседник агентства. Другие подробности он не привел.

Вечером 15 октября от 200 до 600 заключенных владикавказской колонии устроили беспорядки после прошедших плановых обысков. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), до этого двое отбывающих наказание отказались подчиняться требованиям сотрудников учреждения и призвали остальных устроить бунт. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа, беспорядки удалось прекратить к 22:00.

При этом родственники заключенных заявили, что причиной бунта стало рукоприкладство со стороны сотрудников колонии. Также они рассказали, что началу волнений поспособствовало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение отбывающих наказание с близкими.