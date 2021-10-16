СК возбудил дело по факту бунта заключенных в колонии Владикавказа

СК возбудил дело об организации массовых беспорядков после бунта в колонии Владикавказа

Следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые произошли в исправительной колонии №1 Владикавказа. Об этом в субботу, 16 октября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии.

Как отмечается, дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»). Всего, по данным следователей, в бунте принимали участие не менее 200 человек. Беспорядки сопровождались уничтожением имущества и погромами.

В настоящее время на месте произошедшего проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что взяла под контроль ситуацию во владикавказской колонии.