Устроившие бунт в колонии Владикавказа заключенные объявляли голодовку

Заключенные исправительной колонии №1 во Владикавказе, где произошел бунт, ранее объявляли голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.

По его словам, заключенные объявили голодовку из-за ужесточения дисциплины в колонии. Это произошло на прошлой неделе, добавил Цгоев.

Он уточнил, что в колонии было много проблем инфраструктурного характера, что влекло за собой нарушения. «Там много нюансов, которые ФСИН по республике самостоятельно решить не сможет, потому что там требуется хорошее финансирование», — рассказал Цгоев. В настоящее время в колонии ситуация полностью контролируется.

О беспорядках в ИК №1 Владикавказа сообщалось вечером 15 октября. Как уточнили во ФСИН, во время плановых обысков двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников колонии и начали призывать остальных к организации бунта. В итоге между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором участвовали от 200 до 600 отбывающих наказание. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа.