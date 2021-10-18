Раскрыты детали обысков в колонии Владикавказа после бунта заключенных

ФСИН: в колонии Владикавказа изъяли 180 телефонов и ножи после бунта заключенных

В колонии Владикавказа, где заключенные подняли бунт из-за обысков, сотрудники изъяли свыше 180 телефонов, зарядные устройства к ним, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

Нелегальные вещи были обнаружены и изъяты после подавления массовых беспорядков, устроенных осужденными. Ущерб, по предварительным данным, превысил три миллиона рублей.

В настоящее время в исправительной колонии комиссия ФСИН проводит оперативно-профилактические мероприятия по декриминализации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики.

Беспорядки во владикавказской колонии начались вечером 15 октября. По версии ФСИН, двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников учреждения и призвали остальных устроить бунт. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором приняли участие от 200 до 600 отбывающих наказание. По версии родственников заключенных, причиной бунта стало рукоприкладство со стороны сотрудников колонии и ужесточение режима содержания осужденных.

Было возбуждено уголовное дело.