Власти рассказали о работе колонии Владикавказа после подавления бунта

Исправительная колония №1 во Владикавказе после подавления бунта, в котором участвовали свыше 200 заключенных, работает штатно. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, заключенные в минувшую пятницу, 15 октября, выразили недовольство режимными мероприятиями в исправительном учреждении.

«Побега заключенных допущено не было, в настоящее время порядок восстановлен», — пояснил врио заместителя председателя правительства Северной Осетии.

Ранее следователи начали проверку по факту беспорядков, устроенных заключенными владикавказской исправительной колонии №1.

Беспорядки во владикавказской колонии начались вечером 15 октября после того, как там прошли плановые обыски. По версии ФСИН, двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников учреждения и призвали остальных устроить бунт. В результате между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором приняли участие от 200 до 600 отбывающих наказание. По версии родственников заключенных, причиной бунта стало рукоприкладство со стороны сотрудников колонии и ужесточение режима содержания осужденных.