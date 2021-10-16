Среди устроивших бунт в колонии Владикавказа был чемпион мира

Чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев был среди бунтовщиков в колонии Владикавказа

Среди заключенных, которые устроили бунт в колонии №1 во Владикавказе, был чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Золоев был приговорен к шести годам лишения свободы за жестокое избиение жены. Мотивом его поступка послужила ревность.

Ранее стало известно, что около 30 главных зачинщиков и активных участников бунта, среди которых оказался и армрестлер, отправят в другие исправительные учреждения.

О беспорядках в ИК №1 Владикавказа сообщалось вечером 15 октября. Как уточнили во ФСИН, во время плановых обысков двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников колонии и начали призывать остальных к организации бунта. В итоге между сотрудниками колонии и заключенными произошел конфликт, в котором участвовали от 200 до 600 отбывающих наказание. Для подавления бунта к зданию были стянуты силы Росгвардии и ОМОНа.

Позже ФСИН заявила о том, что ситуация в колонии взята под контроль. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное по частям 1 и 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»).