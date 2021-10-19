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Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках

«Известия»: заключенные саратовской колонии отказались от заявлений о пытках под давлением
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Кадр: Gulagu.net

Из 14 пострадавших от пыток в саратовской колонии только шесть человек готовы в ближайшие дни подать заявление в полицию. Об этом «Известиям» заявила адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, шесть человек, которым она помогала составить заявления, уже освободились из колонии, а еще восемь — до сих пор в местах лишения свободы. Сотрудники администрации, которым в центральном аппарате ФСИН приказали помогать заключенным с заявлениями, вместо этого намекнули пострадавшим, что жалобы могут иметь последствия.

«Им ясно дали понять, что не надо этого делать», — пояснила адвокат. Мунтян отметила, что у сотрудников колонии есть множество законных методов влияния на судьбу заключенных. В частности, замечания за якобы нарушения дисциплины, которые могут привести к помещению в штрафной изолятор (ШИЗО).

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке сведений о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которые появились в СМИ. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела. Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН были уволены.

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