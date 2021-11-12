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Разыскиваемый МВД основатель Gulagu.net заявил о росте числа информаторов

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о росте числа информаторов среди силовиков
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Владимир Осечкин
Владимир Осечкин
Фото: Страница Владимира Осечкина в Facebook

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее объявленный в розыск МВД России, заявил в беседе с «Лентой.ру», что число информаторов проекта среди силовиков растет с каждым новым опубликованным материалом о пытках в российских колониях.

«Все опубликованные видео пыток и изнасилований привели несколько к обратному эффекту, если его можно так назвать. Нам начали писать те, кто в этой системе (силовых ведомств — прим. «Ленты.ру») работает — им просто было стыдно за честь мундира даже при том, что конкретно эти люди не принимали никакого участия в работе конвейера», — сообщил Осечкин.

Осечкин отметил, что присылать Gulagu.net новые материалы о пытках в российских колониях стали действующие сотрудники различных силовых ведомств. По его словам, это люди, которые сами просмотрели опубликованные материалы и поняли, что происходящее — «огромный позор».

Ранее Осечкин в беседе с «Лентой.ру» допустил возможность мести ему со стороны спецслужб.

12 ноября сообщалось, что МВД России разыскивает Осечкина в связи с преступлением по одной из статей УК РФ, но по какой именно, не уточняется. На сайте ведомства сообщается, что правозащитник «переобъявлен» в розыск.

Осечкин в одной из соцсетей заявил, что преследование связано с публикацией его проектом видео о пытках заключенных в российских колониях. Он рассказал, что, по данным его адвоката, объявление в розыск связано с похищением некой информации в Москве в 2016 году. «Я ответственно заявляю, что я никогда и ни у кого ничего не похищал и в рамках деятельности Gulagu.net действовал в рамках правового поля, разоблачая коррупцию и пытки», — заявил основатель правозащитного проекта. Осечкина ранее уже объявляли в розыск: он был задержан и отпущен под подписку о невыезде, но позже покинул Россию.

10 ноября сообщалось, что прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении программиста и информатора Gulagu.net Сергея Савельева, который обнародовал видеоархив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице.

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Предыстория: Объявленный в розыск МВД основатель проекта Gulagu.net допустил месть спецслужб
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