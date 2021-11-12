МВД объявило в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин появился в базе разыскиваемых лиц МВД России. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает «Интерфакс».

Его разыскивают в связи с преступлением, квалифицируемым по одной из статей уголовного кодекса РФ, но по какой именно, не уточняется. В разделе особые приметы уточняется, что правозащитник «переобъявлен» в розыск. На свой странице в социальной сети объявленный в розыск Осечкин сообщил, что преследование связано в связи с публикацией его проекта видео о пытках заключенных в российских колониях.