Более 60 заключенных пожаловались на пытки в российской больнице

Более 60 заключенных пожаловались на пытки, которые совершались в межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19) в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал председатель местной Общественной наблюдательной организации (ОНК) Игорь Омельченко, сообщает «Медиазона» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Омельченко, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело было заведено еще в сентябре. Тогда члены ОНК впервые сообщили о жалобе заключенного — он рассказывал, что его более 70 дней держали привязанным к кровати в МОТБ-19, из-за чего у него «протерлась нога до самого мяса».

Омельченко рассказал, что после огласки в СМИ к ситуации подключились Управление собственной безопасности и прокуратура. По его словам, было опрошено большое количество людей, некоторые признавали, что пытки были, однако кто-то отказывался делать это письменно.

«Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было. (...) А согласился в итоге 61 человек. В списке 61 в [Следственном] комитете, мы еще одну фамилию знаем, 62. Это все, к кому применялись такие меры», — рассказал Омельченко. Он отметил, что более года следствие бездействовало, несмотря на попытки правозащитников добиться уголовного дела.

Кроме того, силовики расследуют еще два уголовных дела из-за гибели заключенных в МОТБ-19. Первое уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ) было возбуждено еще в ноябре 2020 года. Заключенный Александр Куликов попал в тюремную больницу из СИЗО №4 в Шахтах. У него зафиксировали переломы позвоночника и четырех ребер. «По документам, он приехал в МОТБ, не зафиксированы были травмы. То есть больница приняла его и не зафиксировала телесные повреждения. Когда человек умер, стали говорить, что он такой приехал», — рассказывал глава ОНК Омельченко.

Еще одно уголовное дело расследуется по статьям 286 и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. В конце июня 2020 года заключенный Роман Михайлов умер в МОТБ-19, в заключении судмедэкспертизы указано, что причиной смерти стал сепсис и флегмона поясничной области. Во время опроса один из санитаров, ухаживавших за Михайловым, сообщил, что пациента привязывали и не кормили, он «безумно похудел» и получал угрозы.

«В итоге пришел хирург, перевернул его и ножницами наживую обрезал ему [омертвевшую из-за пролежня кожу], он там кричал-орал. И положил обратно. Он лежал там много дней, более месяца, туалет под себя. И, конечно, попала туда инфекция. И от сепсиса он умер», — рассказал Омельченко.

5 октября в сети появилась видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем начали публиковаться и другие. По словам правозащитника, основателя организации Gulagu.net Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.